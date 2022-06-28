Рим, , 17:09 — REGNUM Страны, входящие в так называемую «Группу семи» или G7, являются могущественным меньшинством в мире, заявил 28 июня премьер-министр Италии Марио Драги на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Германии.

G7 Italian G7 Presidency 2017

По его словам, это самые богатые страны, представляющие меньшинство.

«Мы представляем меньшинство в мире, но достаточно могущественное. Это самые богатые, основополагающие страны, но меньшинство с точки зрения населения и общественного мнения», — сказал Драги.

При этом он заявил, что верит в то, что «Группа семи» остаётся «главной координирующей политической силой в сфере экономики, обороны и международных отношений».