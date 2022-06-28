Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Известный актёр Джонни Депп не вернётся к роли Джека Воробья в кино, как об этом ранее сообщили СМИ. Соответствующую информацию 28 июня опубликовал портал E! News, ссылаясь на представителя артиста.

Джонни Депп celebrityabc

Как заявил представитель, новость о том, что актёр вновь снимется во франшизе «Пираты Карибского моря», является «выдумкой». Стоит отметить, что сам Депп также неоднократно отмечал, что не вернётся к роли Джека Воробья.

Ранее различные СМИ писали о том, что Disney предлагает Деппу $301 млн за возвращение к роли Джека Воробья. Помимо этого, киностудия всячески пытается «наладить отношения» с актёром.

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