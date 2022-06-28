Лондон, 28 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Бизнес в России решила закрыть компания Diageo из Великобритании, передаёт 28 июня РБК.

skhakirov Виски

Производитель таких известных брендов как водка Smirnoff, виски Johnnie Walker и White Horse, пиво Guinness решил покинуть российский рынок на фоне антироссийских санкций, введённых «из-за Украины».

Отмечается, что поставки в Россию были прекращены ещё в марте. То же — с украинским рынком сбыта. Теперь принято «непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране».

Производитель также сообщает, что Diageo в течение примерно полугода будет делать всё возможное, чтобы сотрудники компании, работающие в России, получили материальную поддержку. Им полагается расширенный пакет компенсационных выплат.