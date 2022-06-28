Ярославль, 28 июня, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Лидер фракции «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе Сергей Хабибулин объяснил ИА REGNUM позицию фракции по передаче полномочий по транспорту в Ярославле и Ярославском районе на уровень области.

Duma.yar.ru Сергей Хабибулин

«Фракция сразу обозначила свою позицию, что не понимает, почему так быстро, почему так скоропалительно принимается транспортная реформа на 22 миллиарда рублей. Фракция не против транспортной реформы, потому что, действительно, автобусы ездят плохие, расписание не соблюдается, это во всех городах Ярославской области и это, естественно, нужно приводить в порядок. Но мы сразу озвучили свою позицию, что мы не понимаем, почему так быстро и куда такая спешка. Давайте примем в первом чтении, а во втором чтении уже в течение трёх месяцев разберёмся, как это, депутаты поправки свои внесут, что будет с этой транспортной реформой, кто будет, как она будет идти. Мы этих вопросов не изучаем и не знаем. Поэтому, во втором чтении при принятии законопроекта фракция отказалась голосовать и воздержалась от голосования», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Хабибулин.

Лидер эсеров считает, что таким образом фракция не поддержала реформу.

Напомним, что, несмотря на яркие заявления, против реформы проголосовал только один человек при принятии закона во втором чтении — это был Эльхан Мардалиев.