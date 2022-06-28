Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Nintendo может выпустить на портативной консоли Switch ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Metroid Prime. Об этом 28 июня сообщает портал Eurogamer.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Известный инсайдер и журналист Джефф Грабб заявил, что его источники «почти окончательно» сообщили, что проект Metroid Prime Remastered действительно существует, и что игра, вероятно, будет выпущена в праздничный период 2022 года (период праздников в США приходится на ноябрь и декабрь).

«Раньше я слышал, что он (ремастер Metroid Prime — ИА REGNUM) находится в разработке», — сказал Грабб, добавив, что он почти уверен в том, что Nintendo запланировала релиз на ноябрь 2022-го, и что таким образом компания хочет отметить 20-летний юбилей игры.

Напомним, оригинальная Metroid Prime вышла 18 ноября 2002 года на консоли Nintendo GameCube. Разработкой игры занималась студия Retro, реализацией проекта руководил геймдизайнер Марк Пачини.

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