Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Финляндия и Швеция, пытающиеся вступить в НАТО, 28 июня выразили оптимизм в связи с тем, что президент США Джо Байден на саммите в Мадриде проведет встречу со своим турецким коллегой и попытается лично его убедить одобрить вступление двух стран в военный альянс. Об этом сообщает Reuters.

Турция и США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Белый дом подтвердил, что Байден проведет встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом во время саммита в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Помимо этого два дипломата НАТО заявили изданию, что альянс надеется, что усилия Вашингтона принесут плоды и помогут выйти переговорам из тупика.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган заявил перед своим отбытием на саммит НАТО в Мадрид, что хочет, чтобы Швеция и Финляндия, если они действительно хотят стать членами НАТО, прежде всего предпринимали «действия, а не ограничивались словесными заявлениями».

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