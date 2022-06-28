Красногорск, , 16:59 — REGNUM За первые пять месяцев 2022 года промышленное производство на территории Подмосковья выросло на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом 28 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Промышленность Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Обрабатывающие производства в годовом выражении прибавили 6,1%. Также продолжился рост выпуска лекарственных препаратов и материалов, которые применяются в медицинских целях — на 27,8%. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий также выросло на 23,6%, а полиграфической продукции на 13,8%. Темп роста в металлургии составил 19,6%, а резиновых и пластмассовых изделий на 4,6%. При этом на 4% снизилось производство автотранспортных средств и прицепов.

«Несмотря на уход из России ряда западных компаний, жители региона будут обеспечены одеждой в полном объеме: производство обуви в Подмосковье выросло на 38,8%, кожи и изделий из нее — на 26,3%, а текстильных изделий — на 12,9%», — сказано в сообщении.

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