Вашингтон, , 16:58 — REGNUM Количество тел погибших мигрантов, обнаруженных в прицепе грузовой фуры в штате Техас, увеличилось до 50, сообщает 28 июня телеканал Sky News.

Мигранты в США U. S. Customs and Border Protection

По утверждению телеканала, на данный момент выяснено, что среди погибших 22 мексиканца, семь гватемальцев и два гражданина Гондураса.

Ранее американские СМИ сообщали о 46 погибших, найденных в прицепе фуры в городе Сан-Антонио. Еще 16 мигрантов, найденных там, были госпитализированы.

Грузовой автомобиль с прицепом был обнаружен на дороге, ведущей к шоссе.

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