Саратов, , 17:12 — REGNUM В Саратовской области 28 июня открылись три предприятия сети «Вкусно — и точка». Об этом сообщает министерство экономического развития региона.

Кафе

«Данное предприятие является крупным работодателем на территории региона — более 500 сотрудников с достойной заработной платой — выше средней по отрасли. Мы рады, что с открытием ресторана под новым брендом удалось не только в полном объеме сохранить прежние рабочие места, но и открыть новые. Уверен, что все перемены послужат стимулом к дальнейшему развитию, внедрению новых технологий и сервиса на благо жителей области», — отметил на открытии заведений общественного питания министр экономического развития Саратовской области Андрей Разборов.

Первые предприятия под новым брендом открыли в Саратове и Энгельсе. В ближайшее время посетителей примут и другие учреждения сети.

ИА REGNUM напоминает, российский преемник «Макдоналдс» опроверг новости о том, что название «Вкусно — и точка» «временное».

Компания «Макдоналдс» 16 марта объявила о своем уходе с российского рынка. Сеть была приобретена бизнесменом Александром Говором и переименована.

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