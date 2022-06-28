Оренбург, 28 июня, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки, 27 июня, госпитализированы 14 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это в семь раз больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В настоящее время в стационарах лечатся 67 человек. Состояние 17 пациентов оценивается как тяжёлое. Шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 42 человека получают кислородную поддержку.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 217 297 заражений коронавирусом, в том числе 23 — за прошедшие сутки.