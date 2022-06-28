Мирослава Романенко, 28 июня 2022, 17:19 — REGNUM Комплекс химических заводов концерна BASF в Людвигсхафене может прекратить работу в связи с ростом цен на газ, вызванным антироссийскими санкциями. Об этом 27 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Как отмечает издание, заводы концерна много лет успешно работали благодаря дешевому газу из Российской Федерации, но теперь ситуация изменилась и дальнейшее функционирование предприятия может стать нерентабельным.
Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».
«Прощайся с промышленностью, Германия», — написала Daria G.
«Шольц, не останавливайся!..» — с сарказмом добавил Aleksey.
«Все претензии к Шольцу», — отметил Виталий Б.
«Да чего там тех санкций? Года за два, думаю, уложимся. Полностью нейтрализуем европейскую промышленность…» — шутит S. H.
«Больше санкций!» — смеется Лариса З.
«Есть предложение для BASF! Пора в России открывать производство», — написал Leonid.
«Нет, пусть почувствуют глупость своих действий, когда начнут рабочие, служащие, народ выходить на забастовки и крушить все в степенной Германии, где народ не привык жить плохо», — ответила ему (Leonid) Elena K.
«Не путайте немцев и немецкое продажное марионеточное правительство. Люди-то ни при чем — работают, платят налоги», — отреагировала Iryna J.
«Очень жаль, что он только под угрозой. Лучше если бы закрылся. Вот это результат их санкций!» — комментирует Наталья N.
«Недавно брякнул Джонсон, что вечеринка для наших углеводородов закончилась. А тут вместе с нашими углеводородами закончилась вечеринка для немецкой промышленности», — смеется Anna.
«Добро пожаловать в реальность, господа европейцы!» — с сарказмом отреагировала Ирина.
«Жирные времена сказочной халявы и вальяжной сытости уходят в историю…» — написал Алексей Z.
«А зимой еще веселее будет…» — отметил SunSay.
«Русофобия, как оказалось, дороже, чем газ. Вот это да!» — смеется Лора.
«Ну, блин, какая неприятность… Вот что значит, когда виноват Путин!» — пошутил Алексей Т.
«Нас это не должно волновать, даже если сгорит, обрушится и смоется водой, и все это одновременно», — добавила Наталья О.
«Теперь очевидно: санкции работают!» — пишет Сергей С.
«Замечательная народная мудрость: не рой яму другому — сам в неё впадёшь. Уж так старались Россию прогнуть экономически, что самим прилетело. Так им и надо», — подытожила Елена В.
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