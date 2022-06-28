Москва, , 16:56 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым освободить от государственной пошлины за прием в гражданство жителей Донбасса, которые переехали в Россию, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Законопроект направлен на облегчение условий для сотен тысяч людей, спасающихся сегодня в России от бесчинств украинских неонацистов, которые въезжают к нам целыми семьями, порою лишь с тем, что уцелело», — сказал глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

Сейчас от такой пошлины в 3,5 тыс. рублей освобождены люди, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

Также предлагается освободить граждан ЛНР и ДНР и Украины от пошлины за выдачу разрешения на временное проживание в России. На данный момент она составляет 1,6 тыс. рублей.