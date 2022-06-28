Волгоград, , 16:57 — REGNUM Уголовное дело о мошенничестве в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено против должностных лиц администрации Краснооктябрьского района Волгограда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело Sledcom.ru

В надзорное ведомство обратился владелец автосервиса, которому в рамках судебного исполнения надлежало демонтировать третий этаж принадлежащего ему здания. Перед этим коммерсанта предупредили об отключении от всех коммунальных ресурсов и он обратился с вопросом отсрочки к заместителю начальника отдела ЖКХ и работы с ТОС администрации Краснооктябрьского района. Чиновник в свою очередь сообщил о просьбе владельца автосервиса заместителю главы администрации Краснооктябрьского района.

Достоверно зная, что в период праздничных дней отключение производиться не будет, и, не имея на то компетенций, сотрудники администрации предложили мужчине решить проблему за деньги. Замначальника отдела ЖКХ получил от коммерсанта 100 тысяч рублей, ещё 400 тысяч рублей передали заместителю главы района.

По материалам надзорной проверки в отношении чиновников возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование которого взято прокуратурой Волгограда на контроль.