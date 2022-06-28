В Тамбовской области за сутки выявлены 9 ковид-пациентов
Тамбов, 28 июня, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В Тамбовской области 28 июня выявлено 9 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Коронавирус
Всего в области зарегистрировано 117 тыс. 458 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 114 тыс. 420 пациентов, в том числе 4 — за последние сутки.
За весь период скончались 2437 человек. Подтвержден один новый летальный случай.