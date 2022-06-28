Лондон, 28 июня, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма «Приглашение». Об этом сообщил портал «Киноафиша» 28 июня.

Кадр из трейлера Фильм «Приглашение» режиссёра Джессики Томпсон

В опубликованном ролике показывают главную героиню картины — девушку по имени Иви (Натали Эммануэль), которая отправляется на свадьбу к дальнему родственнику, однако в какой-то момент на мероприятии начинают происходить странные события. Режиссёром ленты выступит Джессика Томпсон («Свет луны»).

Напомним, премьера «Приглашения» намечена на 25 августа 2022 года. Появится ли фильм в России — неизвестно.