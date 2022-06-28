Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге задержали мужчину за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации в социальной сети. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Правоохранительные органы задержали гражданина 1967 года рождения, который опубликовал материалы, которые компрометировали Вооружённые силы. Сообщение о его действиях поступило в дежурную часть 9 июня 2022 года.

В ходе обысков у петербуржца нашли и изъяли мобильный телефон, ноутбук, геральдические знаки времен фашистской Германии, а также пять патронов времен Великой Отечественной войны и нож. Все изъятые вещи направили на экспертизу.

Как сообщает издание 78.ru, комментарии преступного содержания от мужчины были найдены под публикациями группы «Питерские копатели» в социальной сети «ВКонтакте»

Следствие продолжает работу по изобличению гражданина в других деяниях экстремистского и террористического характера. Мужчина задержан по статье 91 УПК РФ. Отмечают, что в прошлом он уже был осужден за кражу.