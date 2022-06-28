Архангельск, , 21:05 — REGNUM В период с 29 по 30 июня в Архангельске пройдет V Форум «Судостроение в Арктике», на котором обсудят проблемы и вызовы, стоящие перед отечественной судостроительной промышленностью. Об этом сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

Судоремонтный завод «Красная Кузница» Krasnaya-kuznitca.ru

В рамках форума запланированы обсуждения кадрового потенциала, государственной политики в судостроительной промышленности, строительство флота и морской техники для освоения Арктики, развитие пассажирского транспорта, импортозамещения и судоремонта.

Ключевым событием форума станет церемония закладки пассажирского судна с ледовым усилением на судоремонтном заводе «Красная Кузница». Сообщается, что судно станет первым из четырех судов, предназначенных для работы в северных реках.

Отметим, что форум «Судостроение в Арктике» проводится с 2018 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в городе Северодвинск на территории «Севмаша» состоялась торжественная церемония закладки подводного аппарата проекта 03 660 «Ясон».