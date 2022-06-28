Москва, , 16:46 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который устанавливает правовые основы формирования и реализации промышленной политики в сфере проектирования, строительства, ремонта и утилизации судов и других плавучих сооружений, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Документ разработан для определения максимально достоверной стоимости строительства судна, позволяющей обеспечить обоснованность и эффективность затрат на реализацию инвестиционных проектов по строительству судов, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов и местных бюджетов.

Законопроект наделяет правительство полномочиями по утверждению порядка проведения проверки достоверности обоснований ориентировочной стоимости строительства судна и цен проектирования, строительства, ремонта, утилизации судна. Утверждать методические документы, используемые при определении ориентировочной стоимости строительства судна, будет Минпромторг.

Читайте также: В России планируют построить 37 судов для Северного морского пути