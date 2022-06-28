Астрахань, , 16:45 — REGNUM В Астраханской области за последние сутки госпитализированы 17 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Kraszdrav.ru

28 июня выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 117 тыс. 926 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 114 тыс. 406 человек выписаны после курса лечения, в том числе 41 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 14 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.