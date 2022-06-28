Курск, , 16:43 — REGNUM В Курской области за последние сутки госпитализированы 10 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

28 июня выявлено 32 случая заражения коронавирусной инфекцией — на три больше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 119 тыс. 249 случаев заражения коронавирусом.

Выписаны после выздоровления 116 тыс. 262 пациента, в том числе 27 — за последние сутки.

Всего скончались 2488 человек. Подтвержден один новый летальный случай.