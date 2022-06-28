Москва, 28 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. На что сейчас надеется и что вообще думает президент Украины Зеленский не имеет никакого значения, заявил 28 июня на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он пояснил, что Зеленский решений по ситуации на Украине не принимает, так как вместо него этим занимаются в Вашингтоне чиновники не самого высокого уровня.

«Вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский, это абсолютно неважно, что он думает и на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причём отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте ну и, наверное, в администрации президента», — сказал Сергей Лавров.

Кроме того, он подчеркнул, что накачивание Украины западным оружием только продлит «агонию нацистского режима».