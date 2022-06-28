Вашингтон, , 17:34 — REGNUM Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 28 июня во время брифинга о начале переговоров с рядом стран, включая Индию, относительно введения ограничений в отношении нефти из России.

Белый дом. США (сс) The White House

«Мы начали переговоры с Индией насчет того, как могут работать ограничения цен и каковы будут последствия», — объяснил он.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден уверял премьер-министра Индии Нарендра Моди, что увеличение импорта нефти из России якобы не входит в интересы Индии.