Вашингтон, 28 июня, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил 28 июня во время брифинга о начале переговоров с рядом стран, включая Индию, относительно введения ограничений в отношении нефти из России.

(сс) The White House Белый дом. США

«Мы начали переговоры с Индией насчет того, как могут работать ограничения цен и каковы будут последствия», — объяснил он.

Напомним, в апреле президент США Джо Байден уверял премьер-министра Индии Нарендра Моди, что увеличение импорта нефти из России якобы не входит в интересы Индии.