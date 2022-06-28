Архангельск, , 16:38 — REGNUM Жители Архангельской области, опустошившие свои банковские счета в феврале и марте, вернули накопления, сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, объем средств жителей региона на банковских вкладах на 1 мая 2022 года составил 203,8 млрд рублей. Это почти на 5% больше чем год назад.

«За апрель 2022 года жители Архангельской области увеличили свои сбережения в банках почти на пять миллиардов рублей, что в 3,5 раза превышает совокупный отток средств в феврале–марте», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году доходы жителей Архангельской области за год выросли на 1%.