Волгоград, 28 июня, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки 101 человек завершил лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в региональном оперативном штабе. В стационарах и под амбулаторным наблюдением остаются 1 653 ковид-пациента.

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С начала пандемии в Волгоградской области COVID-19 подтверждён у 224 747 жителей. Выздоровели 216 204 человека, скончались от осложнений 6 890 пациентов.

По данным федерального оперштаба, за сутки в ковид-госпитали направлены 35 заболевших.