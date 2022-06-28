Москва, , 16:36 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении законопроекты, по которым участникам негосударственных пенсионных фондов будет гарантирована сохранность средств по аналогии с системой страхования банковских вкладов граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Гарантийным случае будет считаться аннулирование лицензии негосударственного пенсионного фонда или признание его банкротом. Участнику или его правопреемнику законопроектом предусмотрена выплата определенной денежной суммы — гарантийного возмещения, источником которого является фонд гарантирования пенсионных резервов, принадлежащий госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Фонд гарантирования формируется из ежегодных гарантийных взносов фондов-участников.

На этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более 1,4 млн рублей по аналогии с системой страхования банковских вкладов граждан. На этапе выплаты негосударственной пенсии гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

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