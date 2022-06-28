Москва, 28 июня, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроекты, по которым участникам негосударственных пенсионных фондов будет гарантирована сохранность средств по аналогии с системой страхования банковских вкладов граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Гарантийным случае будет считаться аннулирование лицензии негосударственного пенсионного фонда или признание его банкротом. Участнику или его правопреемнику законопроектом предусмотрена выплата определенной денежной суммы — гарантийного возмещения, источником которого является фонд гарантирования пенсионных резервов, принадлежащий госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Фонд гарантирования формируется из ежегодных гарантийных взносов фондов-участников.

На этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах, но не более 1,4 млн рублей по аналогии с системой страхования банковских вкладов граждан. На этапе выплаты негосударственной пенсии гарантируется выплата любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

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