Москва, , 16:35 — REGNUM В России необходим призыв на высокие государственные должности готовых брать на себя ответственность людей со значительным опытом работы в той или иной сфере. Об этом 28 июня заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с членами Совета палаты Совфеда.

Валентина Матвиенко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Призыв на госслужбу антикризисных менеджеров, людей способных принимать решения, брать на себя ответственность и имеющих практический управленческий опыт в той или иной сфере — что называется, поработавших на земле в регионах, бизнесе», — заявила Матвиенко.

«Приведу пример. Наши контакты с заместителями министров — это достаточно высокие госдолжности, — показывает, что не все из них имеют профильное образование, не имеют достаточного опыта в том числе управленческой работы в сфере своей компетенции. И вместо самостоятельного принятия решений, быстрого реагирования на те или иные вызовы, не проявляют инициативу, ждут указаний сверху. Так может быть, наверное, надо усилить требования к такой категории госслужащих», — указала она.