Ярославль, 28 июня, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Директор АО «ПАТП-1 города Ярославля» и АО «Яргорэлектротранс» Сергей Завьялов покидает свой пост. Об этом сообщает муниципалитет Ярославля.

City-yaroslavl.ru Сергей Завьялов (слева)

«Совет рассмотрел и утвердил заявление генерального директора АО «ПАТП-1» Сергея Завьялова об увольнении по соглашению сторон с 30 июня 2022 года. С нового месяца будет утвержден новый руководитель общества», — сообщает муниципалитет.

По решению совета директоров временно исполнять обязанности генерального директора будет заместитель Завьялова Олег Головачёв.

Завьялов пришёл на этот пост во время работы мэром Владимира Волкова. Его действия не раз вызывали критику общественности и депутатов муниципалитета и Яроблдумы.