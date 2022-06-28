Казань, 28 июня, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Создание цифровой платформы «Навигатор профессий Татарстана» 28 июня обсуждали в торгово-промышленной палате РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровизация образования

По словам председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, целесообразно было бы при поддержке государства создать специальные платформы и сайты, помогающие молодым людям в выборе профессии. Также необходимо больше рассказывать о людях, которые создают реальную экономику.

«Сегодня работодателям уже недостаточно диплома о высшем образовании и опыта работы. Наступило время, когда важны не только профессии или специальности, но навыки и компетенции», — отметил председатель Госсовета.

Глава парламента РТ считает, что программа профориентации должна быть единой: «школа — ВУЗ — работодатель».

«Важно не создавать ситуаций, когда рынок требует одних специалистов, а системы профессионального и высшего образования готовят других», — подчеркнул Мухаметшин.

В образовательных учреждениях республики созданы службы, помогающие молодежи в устройстве на работу, организуются ярмарки вакансий. Многие студенты, имея смутные представления о специальностях, уже на первых курсах отчисляются, либо после окончания вуза устраиваются на работу не по специальности (по некоторым специальностям до 90%), добавил Мухаметшин.

«Цифровизация — это глобальная тенденция, которой следуют все мировые страны, нацеленные на развитие конкурентоспособной экономики и улучшение качества жизни населения. Четвертая технологическая революция привела не только к переориентации производств, но и к существенным изменениям на рынке труда», — заключил председатель Госсовета РТ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 27 июня объявлен старт заявочной кампании конкурса грантов некоммерческим организациям на реализацию социально-значимых проектов в сфере молодежной политики. Максимальная сумма поддержки составит 500 тыс. рублей.

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