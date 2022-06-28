Москва, , 16:33 — REGNUM Технический «дефолт» по внешним обязательствам России является сфабрикованным. Об этом 28 июня заявил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян на пресс-конференции в Москве.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Россия имеет возможность и готова погасить свои обязательства, но США не дают этого сделать, отказавшись осуществлять операции по внешнему долгу.

«Это технический дефолт, искусственно сфабрикованный. Дефолт подразумевает невозможность оплатить заемщикам по своим обязательствам. Но в данном случае способность заплатить есть, но нет возможности довезти эти средства и не по нашей вине. Это очень условный технический дефолт», — сказал Тосунян.

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