Стокгольм, , 17:11 — REGNUM По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, переговоры с Турцией по вопросу вступления скандинавской страны в НАТО значительно продвинулись вперед. Об это она заявила 28 июня в интервью газете Svenska Dagbladet.

Анн Линде Wto.org

«Мы продвинулись так далеко, что сейчас существуют предпосылки — при условии наличии политической воли — двигаться еще дальше. Однако, как и бывает на переговорах, ничего не решено, пока не решено все. Принимая это во внимание, мы готовы к тому, что сегодня может произойти нечто позитивное, но также и к тому, что на это потребуется больше времени», — сказала Линде.

Напомним, в ближайшие часы в испанском Мадриде состоится встреча между премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентами Турции и Финляндии Реджепом Тайипом Эрдоганом и Саули Ниинистё.

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