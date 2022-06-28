Москва, 28 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Заявления политиков стран Запада о недопустимости переговоров России и Украины свидетельствуют о «шизофрении в известной степени», заявил 28 июня на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

Он напомнил, что с такого рода заявлениями регулярно выступают Борис Джонсон, Олаф Шольц и Жозеп Боррель.

«С заявлениями о недопустимости каких-либо переговоров в нынешних условиях регулярно выступает то Борис Джонсон, то Олаф Шольц, то Жозеп Боррель, который постоянно призывает тратить больше денег на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Ну уже такая шизофрения в известной степени здесь проявляется», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, ранее министры иностранных дел Британии и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба заявили о том, что переговоры можно будет вести только после какого-нибудь успеха ВСУ на поле сражения.