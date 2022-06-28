София, 28 июня 2022, 16:34 — REGNUM Сотрудники пограничной полиции Болгарии задержали в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупную партию нелегальных медицинских препаратов. Об этом 28 июня сообщает софийская информационная службы News. bg.

Адриан Брауэр. Горькое лекарство
Адриан Брауэр. Горькое лекарство

По предварительным данным, указанный товар был спрятан в одном из отсеков грузового автомобиля, следовавшего из Парижа в Стамбул. Контрабандные препараты изъяты. Водитель транспортного средства — гражданин Германии — задержан до выяснения обстоятельств.

Как утверждают независимые источники в Болгарии, в настоящее время из-за юридических несоответствий в европейском законодательстве тысячи так называемых «перевозчиков» берут на себя смелость доставлять жизненно важные медикаменты из Европы в страны Ближнего Востока и Средней Азии.

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