София, 28 июня, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Сотрудники пограничной полиции Болгарии задержали в районе контрольно-пропускного пункта «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе крупную партию нелегальных медицинских препаратов. Об этом 28 июня сообщает софийская информационная службы News. bg.

Адриан Брауэр. Горькое лекарство

По предварительным данным, указанный товар был спрятан в одном из отсеков грузового автомобиля, следовавшего из Парижа в Стамбул. Контрабандные препараты изъяты. Водитель транспортного средства — гражданин Германии — задержан до выяснения обстоятельств.

Как утверждают независимые источники в Болгарии, в настоящее время из-за юридических несоответствий в европейском законодательстве тысячи так называемых «перевозчиков» берут на себя смелость доставлять жизненно важные медикаменты из Европы в страны Ближнего Востока и Средней Азии.