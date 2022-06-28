Москва, , 16:28 — REGNUM Административная реформа позволила сократить около 30 тыс. государственных служащих в федеральных органах исполнительной власти. Об этом 23 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совфеда.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы провели административную реформу, очень внимательно посмотрев на структуру всех федеральных органов исполнительной власти. И типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министров и прочее была наведена. В результате мы сократили около 30 тыс. государственных служащих, сделали это буквально в первый год, после чего продолжили реформу контрольно-надзорной деятельности», — заявил Мишустин.