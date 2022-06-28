Вашингтон, , 17:36 — REGNUM Белый дом принимает активное участие в урегулировании дела олимпийской чемпионки по баскетболу Бриттни Грайнер, которая была задержана в России в связи с контрабандой наркотиков, заявил 28 июня советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Салливан считает, что «Бриттни Грайнер задержана незаконно и несправедливо». Он так же заявляет, что «российское правительство должно освободить ее».

«Правительство Соединенных Штатов активно участвует в попытках урегулировать это дело и вернуть Бриттни домой. Я не собираюсь вдаваться в подробности того, что это значит, потому что это деликатный вопрос. Но я скажу, что он находится под пристальным вниманием президента и всех членов его команды по национальной безопасности и дипломатии высокого ранга. И мы активно работаем над тем, чтобы разрешить это дело», — заверил Салливан во время брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, баскетболистку задержали в феврале в аэропорту Шереметьево. В её багаже таможенники обнаружили вейпы, наполненные гашишным маслом. Было возбуждено уголовное дело.

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