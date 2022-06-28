Валуйки, Белгородская область, 28 июня, 2022, 16:31 — ИА Регнум. Обвинительный приговор за гибель индивидуального предпринимателя на элеваторе в Валуйках вынес суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе СУ СК по Белгородской области.

Cap.ru На Чебоксарском элеваторе

В октябре 2020 года 62-летний мужчина, работавший в сфере заготовки зерна, прибыл на своём «КамАЗе» на элеватор «Лабазъ». Сменный мастер предприятия не обеспечил правила безопасности на площадке, во время разгрузки грузовик покатился назад и наехал на стоявшего позади водителя. Он скончался на месте.

Уголовное дело в отношении 54-летнего работника элеватора было возбуждено по статье о нарушении правил безопасности. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме того, в течение двух лет мастер не может заниматься деятельностью, связанной с погрузочно-разгрузочными работами.