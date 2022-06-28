Санкт-Петербург, , 16:36 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга рассмотрят законопроект, который предлагает 1 июля установить День ветерана боевых действий. Об этом 28 июня сообщили в пресс-службе городского парламента.

Ветераны боевых действий Глеб Кашкин © ИА REGNUM

Проект закона «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» разработан депутатами по поручению председателя Заксобрания, единоросса Александра Бельского.

«Приняв закон об установлении новой памятной даты, мы сможем проводить в этот день торжественные мероприятия за счет средств городского бюджета, чествовать наших отважных современников. Те, кто, рискуя жизнью, исполнял свой долг перед Родиной, заслуживают глубочайшего уважения соотечественников. Проект уже получил одобрение депутатов и губернатора Петербурга», — сообщил Бельский.

Законопроект рассмотрят на ближайшем заседании парламента Петербурга. Оно состоится 29 июня 2022 года.