Москва, , 16:24 — REGNUM Поручения, которые были даны по итогам общения членов Совета Федерации с правительством России, в настоящее время уже либо выполнены, или находятся на финальной стадии реализации. Об этом 23 июня заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с членами Совета палаты Совфеда.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Члены Совета Федерации предлагают качественные идеи и проработанные проекты решений. Подтверждением этого является перечень поручений, который был дан, в частности, мной по итогам предыдущего общения», — заявил Мишустин.

«Практически все они уже выполнены. Их 26 — мы внимательно мониторим. Или, соответственно, на финальной стадии реализации. Я уверен, что и по итогам сегодняшней встречи мы выйдем на конкретные решения», — указал он.

Министр отметил, что правительство уже готовит бюджет на следующий год, и рассчитывает на эффективное сотрудничество с сенаторами в этом вопросе.