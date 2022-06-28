Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Режиссёр Тайка Вайтити признался, что не сможет начать съёмки нового проекта по «Звёздным войнам» в 2022 году. Об этом он рассказал в интервью изданию The Wrap.

Тайка Вайтити Цитата из видеоинтервью

По словам режиссёра, он не сможет начать работу до 2023 года из-за своей занятости: «Я собираюсь быть в Новой Зеландии с августа и до конца года с проектами «Наш флаг означает смерть» и «Бандиты во времени», — объяснил он. Вайтити также добавил, что до сих пор «пытается понять, что за история» нужна для Lucasfilm.

ИА REGNUM в мае 2020 года студия Lucasfilm заявила, что Тайка Вайтити поставит полнометражный фильм по вселенной «Звёздных войн». Подробности сюжетадо сих пор держат в тайне.

Читайте ранее в этом сюжете: Световой меч Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн» продали на аукционе