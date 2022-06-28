Челябинск, 28 июня, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Житель Челябинска, которого обнаружили на месте убийства его знакомой, задержан сотрудниками Росгвардии, сообщили 28 июня в пресс-службе регионального управления ведомства.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Инцидент произошёл в ночь на 27 июня: бойцы группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение из полиции об убийстве в многоквартирном доме на улице Дарвина в Челябинске.

Когда росгвардейцы приехали, на месте уже находилась бригада скорой помощи. Врач констатировал смерть женщины от ножевого ранения в область груди. Тут же находился хозяин квартиры.

«Он пояснил, что во время распития спиртных напитков между ним и его знакомой произошёл словесный конфликт, — сообщили в ведомстве. — В какой-то момент мужчина взял кухонный нож и нанёс им потерпевшей удар в область груди».

Погибшая — местная жительница 33 лет, подозреваемый — 54-летний челябинец, дважды судимый. Его задержали и передали сотрудникам отдела полиции. Изъято орудие преступления — кухонный нож.