Душанбе, , 16:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает 28 июня пресс-служба главы государства.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Путин и Рахмон намерены обсудить двустороннее сотрудничество и его перспективы, ситуацию в Афганистане и меры безопасности на границах.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков пояснил, что на переговорах будет уделено внимание на торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, военное и военно-техническое сотрудничество, а также может быть рассмотрен вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

Отмечено, что с начала 2022 года Путин уже второй раз встречается с Рахмоном лично.

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