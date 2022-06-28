Душанбе, 28 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает 28 июня пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Путин и Рахмон намерены обсудить двустороннее сотрудничество и его перспективы, ситуацию в Афганистане и меры безопасности на границах.

Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков пояснил, что на переговорах будет уделено внимание на торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, военное и военно-техническое сотрудничество, а также может быть рассмотрен вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС.

Отмечено, что с начала 2022 года Путин уже второй раз встречается с Рахмоном лично.