Путин прибыл в Душанбе, где запланирована встреча с Рахмоном
Душанбе, 28 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает 28 июня пресс-служба главы государства.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин
Путин и Рахмон намерены обсудить двустороннее сотрудничество и его перспективы, ситуацию в Афганистане и меры безопасности на границах.
Ранее помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков пояснил, что на переговорах будет уделено внимание на торгово-экономическую и культурно-гуманитарную сферы, военное и военно-техническое сотрудничество, а также может быть рассмотрен вопрос присоединения Таджикистана к ЕАЭС.
Отмечено, что с начала 2022 года Путин уже второй раз встречается с Рахмоном лично.