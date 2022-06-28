Владимир, 28 июня, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Во Владимирской области 28 июня выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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12 человек госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 219 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 515 пациентов, в том числе 8 — за последние сутки.

За весь период скончались 3482 человека. Подтвержден один новый летальный случай.