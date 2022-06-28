Курган, 28 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 28 июня с коронавирусной инфекцией госпитализировали семь человек, выписано по выздоровлении два курганца. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

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Всего за сутки выявлено 14 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 июня выявлено 105 090 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 103 219 человек, скончались 1441 пациент (на одного человека больше, чем днём ранее).