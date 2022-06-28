Кострома, 28 июня, 2022, 17:07 — ИА Регнум. Подрядчик приступил к капитальному ремонту кадетской школы-интерната в Костроме. Об этом сообщает департамент образования и науки Костромской области.

Официальная страница образовательного учреждения «ВКонтакте» Кадетский корпус

В корпусе, где обучаются дети с 5 по 11 класс, обновят инженерные коммуникации, сигнализацию, электросети, кровлю. Также здание ждёт косметический ремонт фасадов, внутренней отделки, спортзала, куда поставят новое спортивное оборудование.

Средства на ремонт учреждения — 12,9 млн рублей выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта «Образование». По условиям контракта работы должны закончиться до начала нового учебного года — 15 августа.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте, всего на ремонт костромских школ в 2022 году выделили 94 млн рублей. В рамках этой суммы в порядок кроме кадетского корпуса приведут ещё два образовательных учреждения — Шулевскую школы в Мантуровском районе и Хмелёвскую школу Поназыревского района. Всего за 2022–2024 года планируется отремонтировать 70 образовательных учреждений.