Москва, 28 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект о праве собственников на бесплатное получение данных о прописке третьих лиц, передает корреспондент ИА REGNUM 28 июня.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Есть вид бизнеса на справках чистая квартира или нет. Надо эту проблему решить», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин («Единая Россия»).

Сейчас право собственника квартиры или дома на получение в органе регистрационного учета информации о регистрации иных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, ограничено необходимостью получения их согласия. В отношении же иностранных граждан и лиц без гражданства выдача такой информации органами учета не предусмотрена вовсе.

Устанавливается право собственника жилого помещения на получение информации о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства, а также информации об иностранных гражданах и лицах без гражданства, зарегистрированных по месту жительства, поставленных на учет по месту пребывания в его жилом помещении, без согласия лиц, в отношении которых запрашивается указанная информация.

Кроме того, предполагается установить, что объем предоставляемой собственнику жилого помещения информации включает в себя сведения, позволяющие идентифицировать данных лиц (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), а в отношении иностранных граждан — также гражданство, дата и сроки регистрации по месту жительства и постановки на учет по месту пребывания).

Подразумевается, что указанные сведения будут предоставляться собственникам жилых помещений бесплатно.