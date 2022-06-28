Молдавия, 28 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Сотрудники Национального органа по неподкупности Молдавии проверили декларации о доходах депутата парламента республики от оппозиционной Партии социалистов Богдана Цырди. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Images Money Деньги под лупой

Сообщается, что в его декларациях о доходах не выявили нарушений и несоответствий. Проверку проводили на основании обращения депутата от правящей партии «Действие и солидарность» Раду Мариана.

Ранее в Национальнои органе по неподкупности Молдавии также проверили декларации президента страны Майи Санду.

Напомним, в июне в Молдавии вышел репортаж, в котором, на основании журналистского расследования говорилось, что Цырдя якобы владеет имуществом, стоимость которого существенно превышает его официальный доход. Указывалось, что он приобрёл две квартиры и два автомобиля.