Москва, 28 июня, 2022, 16:15 — ИА Регнум. У экономических властей России на сегодня нет эффективных инструментов по сдерживанию цен на импортные товары, кроме изменения таможенных пошлин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил доктор экономических наук, профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал призывы Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) снизить налоговую нагрузку на торговые сети (а также снизить НДС на социально значимые продовольственные товары) ради сдерживания цен.

Рост цен

«Следует отметить, что НДС сегодня — это основой бюджетообразующий налог, — сказал Сафонов. — По этой причине Минфин РФ с большой неохотой рассматривает предложения по его снижению. Кроме того, у финансового ведомства есть свои аргументы по позиции АКОРТ: за период с января по июнь курс доллара к рублю упал более чем на 26%, а закупка бананов, чая, кофе и других импортных товаров осуществляется в долларах. Таким образом, в этой логике цены на указанные товары расти не должны. Если же мировые цены на указанные продукты будут конъюнктурно расти, то предотвратить их рост через снижение НДС не удастся».

Как подчеркнул Сафонов, у экономических властей России нет эффективных инструментов по сдерживанию цен на импортные товары за исключением изменения таможенных пошлин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в России продовольственная инфляция в мае–июне 2022 года замедлилась и по существенному числу товаров перешла в режим дефляции.